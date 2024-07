La Roma si avvicina a Dahl e valuta un’offerta per Assignon

Secondo quanto riportato da più parti, la Roma sarebbe sul punto di ingaggiare Samuel Dahl dal Djurgarden, mentre Lorenz Assignon sarebbe un’opzione per sostituire Rick Karsdorp

Secondo quanto riportato da più fonti in Italia, la Roma sarebbe vicina all’ingaggio dello svedese Samuel Dahl dal Djurgarden. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero inviato un’offerta di 4,5 milioni di euro per il 21enne, individuato da Daniele De Rossi come rinforzo ideale per Angelino nel ruolo di terzino sinistro.

Accordo vicino

Secondo quanto riportato, la Roma avrebbe già raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore: varie fonti sono certe che il versatile difensore sbarcherà a Roma in settimana per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con i giallorossi. La Roma ha bisogno anche di un nuovo potenziale titolare nel ruolo di terzino destro, visto che Rasmus Kristensen e Diego Llorente sono tornati al Leeds United, mentre Karsdorp non rientra nei piani di De Rossi e si sta allenando a parte rispetto al resto della squadra.

Secondo Il Corriere dello Sport, una delle opzioni principali è il difensore dello Stade Rennais, Assignon. La Roma è in buoni rapporti con il club francese, che ha recentemente ingaggiato il centrocampista Enzo Le Fée. Assignon ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Burnley e, sebbene la Roma non abbia ancora inviato un’offerta formale, spera di concludere l’affare per 7-8 milioni di euro. Il nuovo direttore Florent Ghisolfi, tuttavia, non invierà un’offerta fino a quando Karsdorp non partirà o fino a quando la Roma non riceverà parte della tassa di trasferimento di Riccardo Calafiori dal Bologna all’Arsenal.