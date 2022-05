La Roma si inserisce nella corsa a Koulibaly

Tarda il rinnovo tra Napoli e Koulibaly. Ora anche i giallorossi sembrano interessati al forte difensore senegalese

Il rinnovo di Koulibaly tarda e non sembra esserci ancora una svolta nella trattativa tra Napoli e difensore. Sono tante le voci di mercato, con anche Juventus, Inter e Barcellona che sarebbero interessate al calciatore del Napoli.

Ora anche i giallorossi di José Mourinho e Tiago Pinto avrebbero messo i propri occhi sul calciatore di proprietà partenopea, che andrà in scadenza nel 2023. Attualmente il calciatore percepisce circa 6 milioni di euro a stagione, ma Aurelio De Laurentiis offre circa la metà: 3 milioni di euro a stagione. L’entourage del calciatore starebbe già visionando le alternative e sembrerebbe pronto a far partire il calciatore.

Richieste esose e possibilità a zero

Koulibaly non è scontento a Napoli, anzi, ma potrebbe comunque decidere di lasciare se non questa, ma la prossima stagione. Il calciatore vorrebbe provare, eventualmente, un’esperienza estera con il Barcellona che sarebbe la squadra più accreditata.

La Roma sembra star provando a strappare un accordo per averlo a zero a fine stagione 2022-2023, ma se vorranno averlo già da ora bisognerà combattere. Il Napoli chiede almeno 40 milioni di euro per farlo partire, cifre abbastanza alte considerando la vicina fine naturale del contratto del calciatore senegalese. Il Barcellona sembra intenzionato a provarci – complice anche lo spingere dell’entourage di Koulibaly – ma la differenza tra domanda e possibile offerta che potrebbe far reperire il club blaugrana è immensa. I giallorossi guardano e meditano cosa fare, ma improbabile che tentino l’affondo già da questa stagione.