La Roma si inserisce nella corsa ad Alvaro Morata

La squadra capitolina è alla ricerca di un centravanti in vista della possibile partenza di Tammy Abraham

Secondo quanto riportato da diversi media italiani, la Roma sarebbe interessata ad acquisire i servizi di Álvaro Morata nella prossima finestra di trasferimenti estivi. La squadra capitolina è alla ricerca di un centravanti sul mercato a causa della possibile partenza di Tammy Abraham, che è nel mirino di diverse squadre della Premier League, e delle scarse prestazioni di Andrea Bellotti, arrivato in estate come svincolato.

La Roma vorrebbe provare a prendere il calciatore spagnolo per affidarsi a lui nella stagione in cui, si spera, si giocherà finalmente in Champions League. Dopo la finale di Conference League, poi vinta, della scorsa stagione e le semifinali di Europa League di quest’anno in cui sono ancora in corsa sembrano voler alzare l’asticella. I giallorossi puntano in alto, ma tutto dipenderà anche dalla possibile permanenza di José Mourinho nella capitale.

La possibilità

Álvaro Morata è un’interessante opportunità di mercato perché l’Atlético Madrid non lo vuole mantenere per la prossima stagione. L’Atletico vuole trovare un nuovo attaccante per avere una rotazione più potente, quindi sta cercando una via d’uscita dall’attaccante spagnolo.

La Roma ha ben chiaro che il suo obiettivo è quello di competere per il campionato italiano la prossima stagione, quindi ha bisogno di un attaccante di alto livello con esperienza in Serie A. Morata si adatta perfettamente a questo profilo. Anche la Juventus e il Milan sono interessate a ingaggiare Morata in vista della possibile partenza dei loro attaccanti.