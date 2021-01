La Roma si inserisce nella trattativa tra la Juve e Reynolds: tentativo in extremis

La Juventus è ad un passo da Bryan Reynolds, terzino americano classe 2001 del Dallas FC. I bianconeri da giorni hanno trovato l’intesa con il club statunitense sulla base di circa 6 milioni di euro, con il giocatore che dovrebbe approdare per 6 mesi in prestito al Benevento per sbarcare a Torino in estate.

L’operazione è ai dettagli, con il giocatore è stato trovato l’accordo, ma le firme ancora non sono arrivate e le concorrenti stanno cercando di inserirsi per rimettere tutto in discussione.

Nei giorni scorsi ci ha provato il Brugge, mentre nelle ultime ore si sarebbe fatta sotto nuovamente la Roma, che sembrava aver abbandonato la trattativa e virato su Gonzalo Montiel del River Plate.

Il ritardo nella conclusione dell’affare con la Juve è dovuto al rinnovo del passaporto di Reynolds, che sta tentando di concludere le pratiche in questi giorni. Ritardo che ha permesso alla Roma di tornare alla carica e di iniziare di nuovo a trattare con il Dallas.

Al momento Reynolds preferirebbe la pista bianconera, ma l’inserimento della Roma rischia di complicare l’affare. I giallorossi sono pronti a lottare fino alla fine per portare il giocatore nella capitale.