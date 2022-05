La Roma si inserisce per Junior Traore

La Roma si unisce alla corsa per il giocatore del Sassuolo. I giallorossi stanno valutando l’acquisto per la prossima stagione

La Roma di Mourinho si inserisce nella trattativa per Junior Traore del Sassuolo. Il calciatore sta vivendo una buona stagione e sembra essere finito nel mirino di svariati club di Serie A.

Sul giocatore ci sarebbero Napoli, Milan, Juventus e Inter oltre ai capitolini, con la valutazione fatta dal Sassuolo che si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro. Non è detto però che possa partire, specialmente perché Dionisi vorrebbe trattenerlo.

Il Sassuolo non svende

Non è l’unico caso di calciatore del Sassuolo valutato così tanto. Anche Davide Frattesi – che interessa ai giallorossi – si aggira per prezzo a quello di Traore. Il calciatore ex settore giovanile giallorosso è valutato 25 milioni di euro, però in questo caso la Roma potrebbe decidere di non affondare il colpo.

I capitolini hanno il 10 % sulla rivendita dell’ex Monza, che potrebbe dunque diventare un buon modo per dar aria alle casse capitoline. A quel punto la Roma potrebbe avere una forza economica maggiore per puntare a qualcuno a centrocampo, con Traore che sembra stuzzicare parecchio i pensieri di José Mourinho e Tiago Pinto. Il Sassuolo, come detto, si aspetta un’offerta minima di 30 milioni comprendendo anche bonus e parte fissa. Non è detto che non possa provare ad alzare il prezzo, contando anche che il calciatore è uno dei prezzi pregiati neroverdi. Resta da capire chi riuscirà ad aggiudicarsi le sue prestazioni, visto che la concorrenza sembra agguerrita e non si attenua.