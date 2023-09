La Roma si muove per acquistare Renato Sanches a titolo definitivo

I giallorossi sembrano intenzionati ad acquistare il cartellino di Renato Sanches a titolo definitivo, specialmente perché sembra lasciar sperare bene

Arrivare e baciare il santo. Pochi minuti in un paio di partite di Serie A sono bastati a Renato Sanches per sedurre José Mourinho. Il 26enne centrocampista portoghese è destinato a diventare un elemento fondamentale della squadra della capitale italiana sotto la guida del suo connazionale.

Proprio per questo motivo, TMW parla già dei dettagli necessari affinché il giocatore – attualmente in prestito dal Paris Saint Germain per 1 milione di euro – diventi a tutti gli effetti un giocatore della Roma. Basta che il centrocampista giochi il 60% delle partite con i giallorossi per far scattare la clausola che prevede il pagamento di 15 milioni di euro per il suo ingaggio.

“Per me è stato un momento speciale, era la prima partita da titolare all’Olimpico. Segnare in questo stadio è incredibile, è stata una serata molto bella. Non abbiamo iniziato bene, abbiamo perso molti punti, abbiamo avuto degli infortuni. Se giochiamo come stasera possiamo mostrare la qualità vista stasera, soprattutto se tutti stanno bene. Sono due grandi giocatori, sono abituati a giocare in questo campionato, lo conoscono bene. Hanno grande esperienza e possono aiutare la squadra, possono esserci davvero tanto utili. Non possiamo controllarli (gli infortuni), noi facciamo di tutto per stare in buona forma ma a volte capitano. Io spero di riuscire a fare il mio lavoro, continuerò a impegnarmi anche se sono cose che fanno parte del lavoro. Dobbiamo restare positivi, questo è il calcio”.