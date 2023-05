La Roma si unisce alla corsa per Tielemans

Il contratto del belga con il Leicester scade in estate e non c’è l’intenzione da parte sua per rinnovarlo

La Roma sta valutando i possibili rinforzi per la prossima finestra di trasferimenti di giugno. Tiago Pinto, direttore sportivo del club, sa che con il Fair Play Finanziario in gioco dovrà sfruttare le opportunità che si presenteranno. Secondo quanto riportato da ReteSport, alcuni intermediari avrebbero proposto il centrocampista del Leicester Youri Tielemans come possibile acquisto.

Tielemans è un giocatore che la Roma desidera da tempo aggiungere alla propria rosa e il suo contratto con il Leicester scade nel giugno 2023. Il belga potrebbe lasciare il club inglese a causa della possibile retrocessione dei Foxies. Tuttavia, il Leicester non è l’unica squadra interessata a lui: anche il Manchester United e il Newcastle hanno mostrato interesse per il giocatore. L’elevato stipendio del giocatore, pari a circa 7 milioni di euro netti, potrebbe rappresentare un ostacolo all’affare.

Intanto l’Arsenal…

Secondo le ultime notizie diffuse in Inghilterra, l’Arsenal ha preso contatti con il centrocampista del Leicester City Youri Tielemans. I Gunners hanno già avviato i colloqui con l’internazionale belga per un potenziale trasferimento nella prossima finestra di mercato estiva.

I Gunners sono stati legati al centrocampista belga per diverse stagioni, ma il trasferimento non si è mai concretizzato. Hanno provato a ingaggiarlo anche la scorsa estate, ma poi hanno deciso di aspettare ancora un anno prima di muoversi per lui visto che sarà parametro zero. Il 25enne è uno dei giocatori più importanti delle Foxes. Ha aiutato il club a vincere la FA Cup e la FA Community Shield. Il centrocampista è sceso in campo 26 volte per il club inglese in questa stagione, segnando 3 gol e realizzandone uno.