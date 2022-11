La Roma spera in una tregua tra Mourinho e Karsdorp

I giallorossi non vorrebbero arrivare a cedere Rick Karsdorp e starebbero sperando in una tregua tra lui e José Mourinho

Tante, troppe le voci dietro Rick Karsdorp e José Mourinho. Le parti sono tesissime, con il calciatore olandese nel mirino anche dei tifosi dopo l’errore contro il Sassuolo. Le dichiarazioni di Mourinho, poi, non hanno lasciato scampo al terzino che ora potrebbe lasciare a gennaio la capitale.

Su di lui c’è già l’interesse della Juventus, con la Roma che però sembra non voglia arrivare alla cessione così prematuramente. I giallorossi starebbero cercando di evitare una collisione tra le due parti, tanto da star mediando per provare a riappacificare gli animi.

Complicato, ma intanto…

Intanto che la Roma tenta di placare le due parti, continua lo scouting e il guardarsi in fondo. I giallorossi starebbero pensando a quali giocatori potrebbero eventualmente sostituire l’olandese, con Bellerin in pole position. Il calciatore non sta giocando molto con il Barcellona e potrebbe venir via anche a poco.

Da tenere d’occhio la pista che porterebbe al prestito di Bereszynski dalla Sampdoria. Il calciatore gradirebbe la pista, ma attenzione perché i capitolini stanno guardando anche ad un’altra pista importante: Pasquale Mazzocchi. Sul terzino della Salernitana c’è anche l’Inter, con i granata che però starebbero facendo muro per evitare di cedere il calciatore già da gennaio.

Ultimo, ma non ultimo, Holm dello Spezia. Il terzino classe 2000 è una seconda scelta rispetto agli altri, con Tiago Pinto che ci proverebbe solo in caso di due di picche per gli altri calciatori della lista.