La Roma spinge per Zakaria, ma il ds del Monchengladbach prova a blindarlo: “Vogliamo convincerlo a restare”

La Roma di José Mourinho è chiamata a risollevarsi dopo la prima sconfitta stagionale sul campo del Verona, nel frattempo la società sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa.

Mourinho ha chiesto l’arrivo di un centrocampista di quantità e qualità e il gm Tiago Pinto a gennaio proverà ad accontentarlo.

Il primo obiettivo sulla lista dei giallorossi è Denis Zakaria, centrocampista svizzero in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach nel prossimo giugno. In caso di mancato rinnovo il giocatore potrebbe andar via per una manciata di milioni a gennaio, ma il club tedesco proverà a trattenerlo, come rivelato dal ds Eberl:

“Il calciatore sa quanto è importante per noi. Vogliamo convincerlo che restare con noi è il passo giusto”.

Decisiva, dunque, la volontà dello stesso Zakaria, che potrebbe agevolare la Roma qualora spinga per andar via.