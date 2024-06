La Roma studia l’affare Riquelme come alternativa a Chiesa

La Roma ha preso contatto con i rappresentanti dell’ala dell’Atletico Madrid Rodrigo Riquelme per valutare un possibile trasferimento estivo

Il nuovo direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi è al lavoro con l’allenatore Daniele De Rossi per pianificare il nuovo progetto del club in vista della finestra di trasferimento estiva, con l’obiettivo di ringiovanire la squadra per ridurre il divario dai posti in Champions League.

Nelle ultime settimane, la Roma è stata fortemente legata all’ala della Juventus Federico Chiesa, che ha solo un anno di contratto a Torino. Non sarà facile trovare un accordo per il fuoriclasse italiano, quindi anche la squadra di De Rossi è alla ricerca di valide alternative.

La Roma guarda a Riquelme

A pagina 21 del Corriere dello Sport di oggi si legge che il direttore della Roma Ghisolfi ha contattato i rappresentanti di Riquelme per chiedere un possibile accordo in estate. Il suo approccio è stato accolto positivamente e le due parti potrebbero presto avere un nuovo colloquio per definire i dettagli di un trasferimento. La Roma ci spera ed ha bisogno fortemente di qualcuno sulla fascia offensiva.

L’Atletico Madrid è disposto a vendere l’ala 24enne per circa 25 milioni di euro. In questa stagione ha segnato quattro gol e fornito sei assist in 47 partite. Un giocatore che farebbe comodissimo alla Roma, anche se il prezzo potrebbe risultare identico a quello di Federico Chiesa. Tra i contro della trattativa ci sarebbe il relativo ambientamento, con l’ala della Juventus che non avrebbe bisogno essendo che conosce già il nostro campionato.