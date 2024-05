La Roma vuole Maldini, il Monza cerca di trattenerlo

Il desiderio del Monza di trattenere Daniel Maldini è stato confermato, ma dovrà negoziare il prezzo con il Milan, secondo quanto riportato da MilanNews

Maldini è stato ceduto in prestito all’Empoli per la prima parte della stagione, ma si è ritrovato in fondo alla classifica e si è deciso di mandarlo al Monza, dove ha giocato di più e ha segnato quattro gol.

Da quanto emerso nelle ultime ore, si ritiene che il direttore Adriano Galliani sia interessato a un accordo permanente, mentre ci sono dubbi sul ruolo che avrebbe in rossonero la prossima stagione se dovesse tornare e restare. Le prossime settimane saranno quindi cruciali per decidere il suo destino.

Le ultime su Daniel Maldini

Secondo quanto riportato da MilanNews, il Monza vorrebbe trattenere Daniel Maldini ma non c’è un’opzione di acquisto o un obbligo di acquisto nell’ambito del suo contratto di prestito con loro, il che significa che non possono trasformarlo immediatamente in un ingaggio permanente.

Il Milan stabilirà il prezzo del giocatore e avvierà le trattative con le squadre che hanno chiesto informazioni. Oltre al Monza, anche la Roma ha chiesto informazioni su Maldini, che ha avuto una seconda parte di stagione migliore rispetto all’avvio. Il giovane figlio d’arte ora potrebbe ritrovarsi a creare un duello di mercato tra Monza e Roma, che vorrebbero fare di lui uno dei loro calciatori di punta. I giallorossi proverebbero ad integrarlo piano piano, facendone – probabilmente – una riserva di lusso inizialmente con la voglia di renderlo poi un possibile titolare per il futuro.