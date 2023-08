La Salernitana sogna in grande: nel mirino un giocatore del Chelsea

In Campania non solo il Napoli sta lavorando per costruire una squadra per la stagione 2023/2024 degna dei campioni di Italia. Anche la Salernitana, infatti, sogna in grande e sembra aver avviato le trattative per un giocatore del Chelsea.

Ai granata, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, piace Andrey Santos. Reduce da una stagione in prestito al Vasco Da Gama, in Brasile, rappresenta uno dei profili top da ingaggiare quest’anno.

Nel complesso si tratta di un’operazione abbastanza complicata considerati gli elevati costi di ingaggio. Il brasiliano, comunque, ha già fatto la sua gavetta vestendo la maglia in prima squadra del Vasco Da Gama a soli 16 anni.

Al momento è un giocatore del Chelsea, che lo ha acquistato nel 2023 per lasciarlo in prestito fino alla fine della stagione, ed ha totalizzato 9 reti complessive in 49 presenze nei ruoli di centrocampista e mediano.