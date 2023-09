La scoperta sull’ex interista Vampeta: conto corrente in rosso

Vampeta, ex calciatore brasiliano, conosciuto da molti per l’esperienza all’Inter si è reso protagonista di una strana vicenda in tribunale. Il tribunale di San Paolo, infatti, ha disposto il sequestro di tutti i trofei e di tutte le medaglie dell’ex centrocampista.

Stiamo parlando del calciatore che ha vinto nel 2002 il titolo di campione del bando con il Brasile. Arrivato a Milano nel 2000, in realtà non è mai riuscito ad ambientarsi soprattutto dopo l’addio di Marcello Lippi e l’arrivo di Marco Tardelli in panchina.

Il suo nome, però, è tornato alla ribalta per una vicenda giudiziaria molto personale. Il calciatore brasiliano, infatti, risulta essere debitore nel confronti della scuola delle figlie per una cifra vicina a 300mila real brasiliani, equivalenti di circa 50mila euro.

In virtù di ciò il tribunale brasiliano ha disposto il sequestro di trofei, medaglie, capi di abbigliamento e beni soggetti a pignoramento in seguito alla clamorosa scoperta riguardo il conto corrente di Vampeta. Sul conto corrente, infatti, è presente una cifra pari a circa 610 euro, assolutamente insufficienti a ripagare il debito.