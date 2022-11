La Serie A si ferma, il Napoli pensa ai rinnovi

La Serie A è ufficialmente in vacanza, il rientro dalla sosta per i Mondiali in Qatar è previsto per il 4 gennaio con il big match a San Siro tra Inter e Napoli.

Le squadre italiane, però, nonostante la mancata qualificazione, non hanno intenzione di fermarsi in questi mesi. Gli azzurri, infatti, hanno in programma un ritiro in Turchia e delle amichevoli.

Mai ferma, sicuramente, è la dirigenza azzurra che durante la sosta potrà sistemare alcune situazioni e valutare le prossime mosse di mercato e i rinnovi.

Tra i rinnovi in vista c’è quello di Giovanni Di Lorenzo. A parlarne è stato l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, durante la trasmissione Il bello del calcio: “Rinnovi? C’è solo Di Lorenzo e contiamo di chiudere nelle prossime settimane, i tempi del club azzurro sono sempre un po’ lunghi. E’ un giocatore con cui abbiamo fatto un percorso e abbiamo raggiunto risultati incredibili: è campione d’Europa e lotta per lo scudetto con il Napoli“.

Di Lorenzo, infatti, ha espresso la propria volontà di voler concludere la carriera all’ombra del Vesuvio, sicuro di aver conquistato la fiducia dell’allenatore, della squadra e dei tifosi.