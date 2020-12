La settimana di Kalulu: dal prestito a eroe decisivo del Milan

La stagione del Milan continua ad andare a gonfie vele: la vittoria per 2 a 1 sul campo del Sassuolo di ieri consolida il primo posto in classifica dei ragazzi di Stefano Pioli che si rilanciano dopo i due pareggi e confermano il punto di vantaggio sull’Inter (altrettanto in volata in virtù delle sei vittorie consecutive).

Uno degli uomini principali degli ultimi giorni in casa Milan è inaspettatamente il difensore Pierre Kalulu: il francese classe 2000 non era mai sceso in campo ma, specialmente nelle ultime due partite, è sceso in campo convincendo e ha addirittura messo a segno il goal del pareggio a Genova mercoledì scorso.

Il prestito a gennaio per lui fino a 10 giorni fa sembrava la soluzione più ovvia, ma ora come riporta Calciomercato.com Maldini starebbe già cambiando idea. Il francese è riuscito a mettersi in mostra grazie agli infortuni di Kjaer e Gabbiadini che hanno favorito il suo impiego.

La scelta di schierarlo centrale e non terzino è stata provata da Pioli in allenamento qualche mese fa. Le sue prestazioni sono piaciute così tanto al Mister da fargli scavalcare Musacchio e Durarte nelle gerarchie e a convincere addirittura Maldini circa il suo futuro.

L’ipotesi di darlo in prestito a gennaio per fargli fare esperienza altrove sembra ormai solo un lontano ricordo. In vista delle sue eccellenti prestazioni sembra impensabile privarsene ora anche se rientreranno gli infortunati.