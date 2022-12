La situazione di Sirigu

Tra i tanti giocatori arrivati quest’anno c’è sicuramente qualcuno che non ha reso quanto si aspettava. Molti giocatori hanno superato tutte le aspettative ma tra questi sicuramente non c’è Salvatore Sirigu. Il portiere italiano classe ’87 in questi pochi mesi con la maglia azzurra non è riuscito mai a scendere in campo a causa di due fattori: la sua tenuta fisica e le prestazioni di Alex Meret.

Meret in questo avvio di stagione è stato protagonista di grandi parate ed ha ripagato la fiducia della società partenopea. Proprio per questa motivazione, all’inizio Sirigu è stato sempre relegato in panchina. Con il passare del tempo poi, a causa di suoi vari problemi fisici, il portiere ex Genoa si è ritrovato spesso a guardare le partite da casa.

L’edizione odierna di Repubblica ha riportato le ultime notizie in merito al calciomercato del Napoli ed alla permanenza di Sirigu in azzurro. Ecco cosa ha scritto il quotidiano: “Lobotka, Demme, Rrhamani e Sirigu stanno svolgendo un programma personalizzato. Il portiere dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana a Castel Volturno eliminando così i dubbi sulla sua tenuta fisica. Al momento il Napoli non pensa ad una sostituzione, ma i ragionamenti di mercato sono aperti.”

Nel caso in cui Sirigu non dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico al Napoli, Giuntoli potrebbe pensare ad un sostituto. Il ds azzurro sa che i giovani Marfella ed Idasiak non sono pronti ad una maglia titolare ed allora potrebbe decidere di andare sul mercato. Le piste che potrebbero diventare calde sono quelle di Alessio Cragno che al Monza non riesce a ritagliarsi molto spazio e il ritorno di Nikita Contini.

Contini è in prestito alla Sampdoria ed ha il contratto in scadenza nel 2025. Negli ultimi anni il portiere italo-ucraino è maturato molto ed ha dimostrato di poter essere affidabile. In caso di emergenza il Napoli potrebbe pensare di farlo ritornare in Campania. Infine, per quanto riguarda il mercato degli svincolati, non sembrano esserci grandi nomi di livello per questo Napoli.