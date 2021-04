La SSC Napoli e Gattuso si godono finalmente Victor Osimhen

La prima stagione di Victor Osimhen in maglia azzurra è stata molto travagliata, a causa di un paio di gravi problemi fisici. Infatti a seguito di un infortunio alla spalla rimediato in nazionale (novembre 2020), e la positività del Covid-19 subito dopo, è rimasto indisponibile per due mesi. Il nigeriano è tornato in campo a gennaio 2021 nella sconfitta esterna 3-1 contro il Verona. L’ex Lille al suo ritorno in campo, sembrava molto affaticato a causa di una scarsa condizione atletica e fisica. Successivamente ha dovuto affrontare anche un ennesimo infortunio, alla testa questa volta, rimediato nella partita contro l’Atalanta, ma poi rivelatosi molto meno grave del previsto. C’era così la convinzione che per vedere il vero Osimhen si dovesse aspettare la prossima stagione, a causa di questo lungo e sfortunato calvario.

Fortunatamente così non è stato. Il nigeriano dopo l’ultimo guaio fisico sta invece ritrovando la forma fisica in poco tempo, e grazie anche ad una ripresa generale della squadra, ha iniziato a segnare anche con una certa costanza. La recente rete contro la Sampdoria, risulta essere la terza ( in precedenza contro Bologna e Crotone) nelle ultime 6 partite. Il ragazzo nato a Lagos è sembrato molto in palla, addirittura più del suo compagno di reparto Mertens.

Il bottino fino ad ora è di 5 goal e 2 assist in 16 presenze in Serie A. Certo ancora poco, ma gli infortuni citati in precedenza sommati ad un periodo iniziale di adattamento al calcio italiano, sono giustificazioni più che valide.

Ora anche il tecnico Rinco Gattuso se lo coccola, sapendo di poter usare un’arma in più per la lotta “Champions”. A dire il vero è stato lo stesso allenatore calabrese a volerlo fortemente dichiarando qualche tempo fa queste parole: “Osimhen? L’ho chiesto io, l’ho voluto fortemente”. Il mister ex-Milan ha sempre creduto nell’attaccante nigeriano. Fiducia che di certo ha aiutato l’attaccante azzurro a ritrovare la condizione fisica ideale.

L’auspicio di tutto l’ambiente Napoli è quello che il classe 98′ continui questo suo percorso di crescita fino a fine stagione e negli anni a venire, soprattutto se l’attuale allenatore Gattuso dovesse lasciare il Napoli con il termine del campionato. Ricordiamo che la società partenopea lo ha prelevato dalla Francia per una cifra intorno ai 70 milioni di euro.