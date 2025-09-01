Napoli, a gennaio il top player a centrocampo: un nome (da 35 mln) per sostituire subito Zambo Anguissa

Il mercato estivo del Napoli si è chiuso con diverse operazioni importanti, ma resta una lacuna evidente: non è arrivato il nuovo centrocampista capace di far rifiatare Anguissa. Antonio Conte dovrà dunque gestire questa assenza fino a gennaio, quando la società interverrà per colmare il vuoto in mezzo al campo.

La scelta del club non è casuale. La dirigenza azzurra ha infatti deciso di rinviare l’acquisto del centrocampista al mercato invernale, puntando su un profilo mirato: un giocatore giovane, di 23-24 anni, che possa rappresentare non solo un’alternativa nell’immediato, ma anche un investimento per il futuro. L’obiettivo è duplice: sopperire alla mancanza di Anguissa durante la Coppa d’Africa e iniziare a programmare il ricambio generazionale in vista delle prossime stagioni.

Il budget stanziato per questa operazione sarà compreso tra i 30 e i 35 milioni di euro. L’idea è quella di individuare un profilo internazionale con caratteristiche fisiche e tecniche simili ad Anguissa, così da inserirlo gradualmente in squadra.

Tra i profili seguiti, emergono due nomi su tutti: Georgiy Sudakov e Davide Frattesi. Il primo (il preferito di De Laurentiis), talento dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina, è considerato uno dei prospetti più interessanti d’Europa: dinamico, tecnico e già con esperienza internazionale. Il secondo, protagonista con l’Inter e già affermato in Serie A, rappresenterebbe una soluzione di spessore immediato, anche se con costi più alti rispetto al budget fissato dal club.