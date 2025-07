Napoli, un grande nome per rinforzare l’attacco: la sua valutazione è arrivata fino a 160 milioni di euro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Raheem Sterling, attaccante inglese attualmente in forza al Chelsea. La dirigenza azzurra, con il supporto di Antonio Conte, starebbe valutando il profilo del calciatore come rinforzo offensivo di esperienza e qualità internazionale.

La trattativa con il club londinese sarebbe già avviata, anche se al momento si parla di contatti esplorativi. Il Chelsea, dal canto suo, non considera incedibile il giocatore ma chiede una cifra importante per lasciarlo partire. Non si esclude che la formula dell’operazione possa essere quella del prestito con diritto di riscatto, un’opzione che permetterebbe al Napoli di contenere i costi iniziali e valutare il rendimento dell’inglese nel corso della stagione.

Conte sarebbe favorevole all’arrivo di Sterling: il tecnico salentino lo considera un calciatore in grado di garantire versatilità nel reparto offensivo, grazie alla sua capacità di agire sia da esterno che da seconda punta. Un profilo dunque in linea con le esigenze tattiche del nuovo Napoli.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’interesse potrà trasformarsi in una trattativa concreta. Intanto, De Laurentiis osserva e valuta, consapevole che l’innesto di un nome di spessore come Sterling potrebbe rappresentare un colpo di rilievo per rilanciare le ambizioni partenopee in Italia e in Europa. Fino a qualche anno fa era considerato uno degli attaccanti più forti al Mondo con una valutazione da 160 milioni di euro.