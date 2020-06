La Stampa – Juve, accordo per Kumbulla: bianconeri in vantaggio sull’Inter

La Juve fa sul serio per Marash Kumbulla, difensore classe 2000′ dell’Hellas Verona e della nazionale albanese. Il centrale in questa prima parte di stagione è stato una delle rivelazioni della nostra Serie A, attirando l’attenzione di vari club italiani ma non solo.

Stando a quanto riporta stamani La Stampa, la Juventus al momento avrebbe scavalcato l’Inter nella corsa al difensore. Per il noto quotidiano i bianconeri avrebbero già trovato l’accordo quinquennale con il giocatore, sotto contratto con il Verona fino al 2022.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo della Juve Paratici avrebbe affondato il colpo, ma ora bisognerà trattare con il club gialloblu, che valuta il cartellino del giocatore sui 32 milioni di euro. Cifra che la Juve potrebbe abbassare inserendo qualche contropartita tecnica.

Kumbulla piace moltissimo alla dirigenza bianconera, che l’ha seguito per lungo tempo impressionata dalla grande personalità e dalle capacità tecniche del giocatore. Per Sarri, inoltre, si rivelerebbe un elemento prezioso, dato che può essere impiegato sia in una difesa a tre che a quattro.

La Juventus è in pole position, pronta a mettere le mani sul giocatore. L’Inter dovrà sbrigarsi e muoversi con decisione per evitare un nuovo caso Kulusevski.