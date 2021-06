La star di “365 giorni” stupisce le fan: Michele Morrone pubblica una foto con Simone Susinna e i rumor di un coming out ora impazza

L'attore e modello Michele Morrone manda in tilt le fan con uno scatto insieme al collega e amico Simone Susinna. Il dubbio di un coming out travolge il web ma lui spiega: "Soltanto amici"

E’ bastato uno scatto per mandare in confusione migliaia di fan dell’attore, modello e stilista milanese, Michele Morrone. La star di “365 giorni“, un film sulla scia di “Cinquanta sfumature di…” prodotto da Netflix, si immortala con il collega ed ex naufrago dell’Isola dei famosi, Simone Susinna ed ecco che il misunderstanding è bello che servito.

La foto incriminata vede i due attori abbracciati di fronte all’obiettivo con sguardo di sfida Morrone e più disteso e sorridente il collega Susinna. Uno scatto reso ancora più ambiguo dalla didascalia che recita: “Sono un bugiardo“.

I commenti delle tantissime follower non si sono fatti attendere. In pochi minuti il profilo di Michele è stato subissato di messaggi che chiedevano, tra il serio e il faceto, se quello fosse un indizio per lasciar intendere qualcosa. Il rumor circa una sorta di coming out mascherato ha iniziato a serpeggiare sul web tanto che l’indomani lo stesso attore è dovuto intervenire per chiarire la situazione.

Come scrive lui stesso: “Stamattina mi sono svegliato con il mio team che mi chiamava e mi diceva: ‘Ehi, ci sono molti articoli dove dicono che hai fatto coming out’, a causa della foto che ho fatto con Simone“. Una dichiarazione che però non è servita a fermare la valanga che da ore aveva iniziato a farsi largo online. Morrone ha così dovuto spiegare a tutti ciò che intendesse dire con quel post scrivendo: “Un attore è una specie di bugiardo. Ecco perché l’ho scritto. Recitare… qualcuno che non sei. Non era un coming out. Quindi, mi dispiace così tanto per la confusione. Come ho detto, sono un grande sostenitore della comunità LGBT. Ci sono un sacco di ragazzi e ragazze giovani che vorrebbero fare coming out ma non lo fanno a causa delle loro famiglie. Sapete, la felicità non ha prezzo, ragazzi“.

Quanto al legame creato con Susinna, l’attore dichiara: “È diventato un mio ottimo amico, siamo come fratelli. Giriamo un film insieme. Ragazzi, era solo una foto. Niente di più. Stiamo solo parlando di un’immagine normale. Non era un coming out“. Basterà per fermare il rumoriccio delle fan?