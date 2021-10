La storia di Jenny Darone, la moglie di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne è un calciatore molto spesso “chiacchierato” vista la sua notorietà per il Napoli e per la nazionale italiana. Nonostante la sua importante fama, la famiglia del capitano azzurro è molto riservata, in particolare sua moglie Jenny Darone. La bellissima coniuge di Frattaminore non ama particolarmente le telecamere. Anche sui social, nonostante i tanti follower posseduti, lo utilizza per mostrare la sua vita di coppia e di madre di Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Il suo nome originario è Genoveffa, ma preferisce farsi chiamare Jenny. Classe 1993, Genoveffa è nata il 24 settembre a Frattaminore, paese della provincia di Napoli (e vicino al paese d’origine del marito), e lavora con la cugina in un negozio specializzato nella vendita di prodotti per la cura dei capelli. Anche lei risulta non vanta di una statura particolarmente elevata, essendo più bassa di Insigne, che con i suoi 163 cm è uno dei calciatori più bassi in Serie A.

Lei e il giocatore partenopeo si sono conosciuti durante la loro adolescenza, fidanzandosi solamente sei anni dopo, poichè avevano avuto un periodo di allontanamento. Una relazione durata circa 7 mesi, dopo di che nel 2012 è avvenuto il matrimonio tra i due. Le Cerimonie si sono tenute a Frattaminore, che è stata presa letteralmente d’assalto da curiosi e fotografi.

Come già detto in precedenza, nonostante la sua bellezza e l’importanza acquisita con il marito, Jenny non è mai voluta entrare nel mondo dello spettacolo. Infatti molte persone sono venute a conoscenza di lei solamente dopo uno scherzo di “tradimento” fatto al suo consorte con la complicità delle Iene. Questo ha messo a dura prova la gelosia dello “scugnizzo”, che accecato dalla rabbia ha rifilato un brutto schiaffo a sua moglie.

Nacque un putiferio tra i telespettatori in particolare dopo una campagna tenuta dalla coppia contro la violenza sulle donne. Genoveffa intervenne a difesa del marito e spiegò come il video fosse montato ad arte proprio per sottolineare la reazione furiosa di Insigne allo scherzo. In effetti la relazione tra i due è rimasta ancora oggi molto stabile e salda: i due sono follemente innamorati l’uno con l’altro.