La storia di Jenny Darone, moglie di Lorenzo Insigne: un legame profondo con l’ex calciatore del Napoli

Lorenzo Insigne è stato spesso al centro dell’attenzione grazie alla sua notorietà con il Napoli e con la Nazionale italiana. Nonostante la grande popolarità, la famiglia del capitano azzurro ha sempre mantenuto un profilo molto riservato, soprattutto sua moglie Jenny Darone. Originaria di Frattaminore, Jenny non ama particolarmente esporsi davanti alle telecamere e anche sui social, pur avendo numerosi follower.

Condivide momenti della sua vita privata, tra il ruolo di moglie e quello di madre di Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Il suo nome all’anagrafe è Genoveffa, ma preferisce farsi chiamare Jenny. Nata il 24 settembre 1993 a Frattaminore, comune della provincia di Napoli, ha lavorato insieme alla cugina in un negozio specializzato nella vendita di prodotti per la cura dei capelli. Successivamente, con il marito ed i figli, si sono trasferiti in Canada prima di ritornare in Italia nei mesi precedenti.

Jenny e il calciatore partenopeo si sono conosciuti durante l’adolescenza. Dopo un periodo, si sono fidanzati: la loro relazione è durata circa sette mesi prima di culminare nel matrimonio, celebrato nel 2012. Le cerimonie si sono svolte proprio a Frattaminore, che per l’occasione fu letteralmente presa d’assalto da curiosi e fotografi.

Nonostante la sua bellezza e notorietà, Jenny non ha mai mostrato interesse per il mondo dello spettacolo. Molti hanno iniziato a conoscerla solo in seguito a uno scherzo televisivo organizzato dalle Iene, che simulava un tradimento ai danni di Insigne.