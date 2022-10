La storia su Instagram di Elmas che sta facendo scalpore

Eljif Elmas, centrocampista macedone del Napoli, ha pubblicato una storia ironica sul famoso social Instagram. La foto lo ritrae mentre si va ad accomodare in panchina durante la partita di Champions League con l’Ajax con una scritta che può essere vista o in maniera polemica o in modo ironico. Sul post c’è scritto: “Il mio primo amore” riferendosi alla panchina.

Nel Napoli di Luciano Spalletti non esiste distinzione tra titolari e riserve. L’allenatore lo ha chiarito più volte e anche ieri, in conferenza stampa, ha evidenziato che la forza della squadra sta proprio nel fatto che ciascun giocatore cerca di mettere sempre qualcosa in più per contagiare i compagni. Chiunque subentri dalla panchina vuole dimostrare di poter dare un apporto al gruppo, così ce la mette tutta per fare bene in campo.

Della foto su Instagram del calciatore macedone ne ha parlato anche il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole, rilasciate a Dazn prima della partita con il Bologna: “Ogni partita dopo la Champions è difficile, dobbiamo recuperare energie e organizzare idee. Il Bologna non è nel momento migliore ma ha ottimi elementi, sarà difficile. Elmas? Viene da una stagione straordinaria, dobbiamo solo ringraziarlo. Ha voluto fare una battuta, se è stata presa male non è un problema nostro”

In questo modo il ds del Napoli ha voluto spegnere sul nascere ogni tipo di polemica. Ma chissà se le parole di Elmas siano davvero ironiche oppure se il macedone reclama maggiore minutaggio. In questa prima parte di campionato il numero sette azzurro è partito quasi sempre dalla panchina per sostituire o Kvaratskhelia o Zielinski.

Nella partita di ieri con il Bologna, Elmas è subentrato al minuto ’70 al posto di Tanguy Ndombele e sembrava esser tranquillo. Vedremo se nei prossimi giorni, proprio il centrocampista macedone, spiegherà il perché del suo “ironico” post.