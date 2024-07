La svolta di Fabrizio Corona: da nemico ad alleato di Fedez e Chiara Ferragni?

Fabrizio Corona, noto per le sue critiche pungenti verso Fedez e Chiara Ferragni, ha recentemente cambiato atteggiamento. Dopo averli attaccati ripetutamente e definiti “ebeti” nel 2020, Corona ha incontrato Fedez e ora i due sembrano essere in buoni rapporti.

Corona aiuta i Ferragnez?

Negli ultimi mesi, la relazione tra Corona e Fedez ha subito una trasformazione significativa. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato di aver facilitato una riconciliazione tra il rapper e Cristiano Iovino, segno che Fedez nutre una certa fiducia in lui. Questo cambiamento ha sorpreso molti fan e osservatori, suscitando ipotesi su possibili strategie dietro queste nuove alleanze.

Lo youtuber Homyatol, che era stato indicato come possibile sostituto di Fedez nel podcast Muschio Selvaggio, ha espresso un’opinione interessante durante la sua partecipazione a Gurulandia: “Io adesso devo dire una cosa. Corona sta facendo un bel lavoro di pulizia per Chiara Ferragni e Fedez. Lo ripeto, Corona sta aiutando Chiara e Fedez, non so ancora se volendo o no, ma secondo me sì perché lui è furbo.

Non so, magari con del compenso, ma non lo so, ma li sta aiutando molto. Come? Con le sue dichiarazioni, anche tramite voi di Gurulandia. Voi state facendo un lavoro sociale. Se Fedez e Chiara ascoltano quello che dice Corona o no? Vivendo su internet non puoi non ascoltare Corona”.

Corona commenta in modo pungente Chiara Ferragni

Se da un lato sembra che Corona stia cercando di migliorare l’immagine di Fedez, i suoi commenti su Chiara Ferragni rimangono taglienti. Nonostante l’apparente tregua con il rapper, Corona continua a lanciare frecciatine alla moglie di Fedez. Recentemente, Dillinger News ha riportato voci di un possibile divorzio tra i Ferragnez, menzionando una cifra che Chiara avrebbe chiesto a Fedez. Questo rumor ha spinto l’avvocato di Chiara a intervenire e smentire immediatamente la notizia.

Il rapporto tra Fabrizio Corona e la coppia Fedez-Ferragni è complesso e in continua evoluzione. Mentre Corona sembra aver ammorbidito i toni nei confronti di Fedez, le sue opinioni su Chiara rimangono critiche. Resta da vedere se questo nuovo atteggiamento di Corona rappresenti un reale tentativo di aiuto o se sia parte di una strategia più ampia. Ad ogni modo, il pubblico osserva con attenzione ogni mossa di questi protagonisti della scena mediatica italiana.