La Talpa, Silvia Toffanin conduttrice della nuova edizione?

La prossima stagione televisiva si prospetta interessante con il probabile ritorno de La Talpa, reality show molto amato dagli italiani. Stando da quanto riportato da TvBlog, lo show potrebbe alternarsi con L’Isola dei Famosi e al timone potrebbe esserci Silvia Toffanin.

La Talpa torna in tv?

Fascino, proprietà di Maria De Filippi, potrebbe occuparsi della nuova stagione. Secondo il portale, la conduttrice perfetta per lo show potrebbe essere proprio Silvia Toffanin. Sebbene la donna non abbia mai avuto esperienze simili, la Mediaset ha comunque raddoppiato l’appuntamento di Verissimo, programma che ha avuto e ha tuttora un grandissimo seguito.

“Partiamo da un dato di fatto, la Talpa è stata fortissimamente voluta da Piersilvio Berlusconi, che già in sede di presentazione dei palinsesti dello scorso anno, il vice Presidente del gruppo Mediaset ne ha dato notizia della sua acquisizione per sei anni con grande gaudio, davanti ai giornalisti presenti. Quest’anno il programma non è stato prodotto, ma nella prossima stagione pare proprio che si farà e quali miglior mani se non quelle di una di famiglia per condurlo?” scrive TvBlog.

Silvia Toffanin alla guida del programma?

Quest’ipotesi potrebbe diventare realtà soprattutto perché la Toffanin ha dei rapporti molto stretti con la Fascino di Maria De Filippi. Stando ad alcune indiscrezioni, Silvia potrebbe addirittura prendere il posto della De Filippi durante il pomeridiano di Amici, ma nulla è confermato su questo fronte.

“Silvia Toffanin non ha mai condotto prime serate di reality e si è sempre dimostrata abilissima nella conduzione di Verissimo, programma del day time. Ma chi ha fortemente voluto Silvia per farle da traino la domenica pomeriggio nel bis settimanale del suo programma? Ha voluto Amici di Maria De Filippi, per altro amica di famiglia e particolare non trascurabile, molto abile nel confezionare trasmissioni televisive con la sua Fascino. Ecco quindi la decisione che affiderebbe una nuova edizione della Talpa a Fascino e consensualmente la sua conduzione a Silvia Toffanin, in una sorta di affare di “famiglia”” conclude il portale.