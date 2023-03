La “telefonata privata” di Maria De Filippi prima dei funerali di Costanzo

Maria De Filippi e Milly Carlucci sono le “rivali” del sabato sera. Le due infatti sono divise da una rivalità professionale ma unite da una stima reciproca e da rapporti più che cordiali. Infatti la Carlucci conduce “Il cantante mascherato” in onda su Rai 1 mentre Maria De Filippi il serale di “Amici” in onda su Canale 5. Prima della rivalità professionale c’è stato un triste evento che ha coinvolto la regina della Mediaset, la morte del marito Maurizio Costanzo.

Il lutto ha avvicinato le due conduttrici e la stessa Milly Carlucci in un intervista a SuperGuida Tv ha dichiarato:”Se ho sentito Maria dopo i funerali di Maurizio Costanzo? Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio”. Inoltre ha aggiunto che tra di loro non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende abbiano deciso di mettere contro due programmi.

Come riportato nell’intervista, infatti, la Carlucci spende delle parole di stima nei confronti di Maria De Filippi, infatti ammette:”Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità. Io stimo molto la De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione. Lei ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. E’ una grandissima professionista”.

Già lo scorso anno tra l’altro la Carlucci aveva anticipato che il duello tra Il cantante mascherato e Amici sarebbe stata una bella sfida ma che tra lei e Maria De Filippi non c’era alcun tipo di rivalità.