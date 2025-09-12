La tragica storia di Krystal: “Tumore al colon scoperto quando era troppo tardi”

Non si era accorta minimamente del tumore. Per mesi ha sopportato dolori lancinanti, spossatezza e sudorazione notturna. Questa è la storia di Krystal, che si è ritrovata a combattere con un male enorme all’improvviso

La storia di Krystal

Tutto nasce a Yulara, località nella parte nord dell’Australia. La protagonista è Krystal Maeyke, madre di famiglia, sportiva e con nessun precedente di malattie così gravi in famiglia. Eppure, qui la situazione è diventata sempre più grave.

Infatti, per un periodo Krystal si è ritrovata a subire continui dolori lancinanti agli addominali, spossatezza e addirittura sudorazione notturna. Aveva imputato il tutto al possibile stress lavorativo, una cosa quotidiana insomma, ma il tutto è improvvisamente degenerato.

“Scoperto quando ormai era troppo tardi”

Krystal, infatti, ha scoperto di avere un tumore al colon quando ormai era troppo tardi. Il male la costrinse ad essere trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino, a 450 km di distanza. Arrivata ad Alice Springs sono iniziati gli accertamenti, poi la triste notizia dal medico: “Hai il cancro, è ovunque”.

Lei, abituata ad una vita sana, non si aspettava tutto ciò: “Credevo non fosse niente di grave”. Oggi la sua missione è diventata quella di sensibilizzare riguardo la prevenzione. Come? Attraverso i social. Questo è il caso in cui si può usare i social in maniera utile, visto che le diagnosi su questo tumore crescono del 3.6 % ogni anno. Un pericolo silenzioso a cui si può porre rimedio.