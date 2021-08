La verità di Kikò Nalli dopo la rivelazione di Ambra Lombardo: “Non amo la mia ex ma ci stimiamo reciprocamente”

Kikò Nalli risponde per le rime alla ex compagna Ambra Lombardo che lo aveva accusato di essere ancora innamorato della ex moglie Tina Cipollari.

Dopo le accuse neppure troppo velate dell’ex Gieffina Ambra Lombardo, il noto hair stylist romano Kikò Nalli è stato subissato di messaggi dai suoi follower che chiedevano della natura del suo rapporto con Tina Cipollari, sua moglie dal 2005 al 2018. Una situazione che l’uomo ha commentato tra il divertito e il furioso attraverso i suoi social.

Avevano fatto discutere da subito le parole della sexy prof siciliana Ambra Lombardo che dalle pagine di DiPiu aveva dichiarato: “Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”. Poche parole che però hanno avuto il risultato di una immensa deflagrazione sul web, scatenando la curiosità di milioni di fan.

A chi gli chiede se davvero tra Nalli e la Cipollari ci sia ancora del tenero, la Lombardo spiega: “Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”.

Come detto la risposta dell’hair stylist non ha tardato ad arrivare anche se piuttosto irritato dall’argomento. “Di nuovo gossip, non me lo aspettavo. Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no. Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così”.

Anche perché nella vita di Nalli sembra sia ritornato il sole con la frequentazione di una nuova donna che lo ha risollevato dopo la rottura proprio con la bella prof siciliana. “Io nel mio cuore ho un’altra persona e quella persona lo sa – svela Nalli – C’è poco da dire e da scrivere”. Medesimo stato d’animo anche per Tina che dopo qualche mese di tira e molla sembra aver ritrovato serenità al fianco dell’imprenditore Vincenzo Ferrara con cui da qualche tempo si mormora anche di possibili nozze.