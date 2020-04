L’acqua del lungomare di Napoli appare cristallina: “Sembra la Sardegna”

Sono immagini a cui non siamo abituati, eppure provengono proprio dal nostro lungomare. Nella giornata di ieri è stato diffuso un video su Youtube in cui si può ammirare, dall’alto nella zona dei grandi Hotel a Mergellina, il lungomare di Napoli che appare deserto, ma altrettanto spettacolare per via di una sua caratteristica.

Mai, infatti, l’acqua del golfo di Napoli era apparsa così cristallina lungo Via Caracciolo. Dalle immagini, si vedono chiaramente le sfumature del mare dall’azzurro intenso al verde, tanto che il suo sconosciuto autore durante il video dice: “Sembra la Sardegna… Guardate che spettacolo”.

Il fenomeno è una conseguenza delle misure di contenimento imposte dal Governo Conte per evitare il contagio da Covid-19. Con la quarantena e il distanziamento sociale oltre alla già annunciata riduzione dello smog e del miglioramento della qualità dell’aria, l’acqua del mare di Napoli si è potuta ripulire e appare, in questi giorni, in tutto il suo splendore.

Non era difficile da prevenire, visto che il lungomare durante tutto l’anno è uno dei posti più affollati della città ed è frequentato da turisti e gente locale. Purtroppo, tra l’inciviltà delle persone che non sanno apprezzare il loro patrimonio e la contaminazione provocata dalle barche (a uso commerciale o no) il lungomare di Napoli non appare mai così pulito, sia per quanto riguarda le strade che per l’acqua.

È altrettanto pronosticabile che, quando la situazione tornerà alla normalità e le persone torneranno a circolare liberamente, il mare perderà questo colore cristallino e tornerà quello di prima, così come previsto anche dall’autore del video che, alla fine, chiosa con la locuzione latina “Sic transit gloria mundi“.

Ecco il video di cui stiamo parlando: