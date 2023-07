Sono ormai passate diverse settimane da quando è stata ufficializzata la rottura tra Giorgia Soleri e il frontman dei Maneski, Damiano David. La notizia è stata rivelata attraverso un video che riprendeva il cantante in discoteca con una ragazza, precedendo di fatto l’annuncio ufficiale dei diretti interessati.

Subito dopo Giorgia e Damiano hanno rivelato i dettagli della loro rottura chiarendo, comunque, che la loro è sempre stata una relazione aperta. In ogni caso, il loro annuncio ci sarebbe stato di lì a breve.

La Soleri, infatti, ha dichiarato che aveva in mente un progetto ben preciso. Lo ha rivelato attraverso i propri canali social rendendo noto quello sarebbe dovuto essere l’annuncio ufficiale datato 6 giugno.

“Ciao a tutt*, volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la notra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima, pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione, Giorgia e Damiano” recita il messaggio.