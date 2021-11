House of Gucci: l’intervista di Lady Gaga a Che Tempo Che Fa

Dopo il pluripremiato successo di A Star is Born Lady Gaga torna al cinema con House of Gucci, film firmato Ridley Scott sulla difficile e tormentata relazione di Patrizia e Maurizio Gucci. Il film uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre.

In occasione della sua promozione, la star internazionale è stata ospitata da Fabio Fazio domenica sera a Che Tempo che Fa.

L’attrice ha conquistato gli spettatori con i suoi sorrisi e il suo carattere genuino, facendo alzare così gli ascolti al 14,5 per cento. Durante l’intervista Lady Gaga (all’anagrafe Stephanie Germanotta) ha ricordato le sue tradizioni italiane conservate nella sua famiglia. “Quando abbiamo girato House of Gucci qui in Italia tutti i giorni mettevo i piedi sulla terra dove sono nati i miei antenati, questa è la terra dei miei genitori, quindi devi lavorare bene, devi metterci il cuore”, ha spiegato la cantante.

Germanotta si è poi commossa rivedendo i momenti salienti della sua carriera. Non è riuscita a trattenere le lacrime quando Fazio le ha mostrato le immagini in cui si vedono gli italiani intonare le note di “Born this way” durante le proteste a Milano contro l’affossamento del DDL ZAN. A riguardo la popstar ha commentato così: “Voi dovete invece essere protetti, a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi, e, cosa più importante, cercherò di lottare per voi”.

Dopo la messa in onda dell’intervista sono inoltre emersi alcuni dettagli che stanno facendo discutere il web. Innanzitutto in molti hanno ipotizzato che l’intervista fosse registrata e poi montata in un secondo momento. I fan più accaniti hanno poi notato un altro curioso particolare: mentre entrava in hotel, Lady Gaga ha poggiato il mazzo di fiori regalatole da Fazio per terra nella hall dell’albergo. Alcuni hanno commentato l’accaduto considerandolo come un gesto di stizza di fronte ad un regalo non gradito. Altri invece hanno pensato che potesse essere un modo carino da parte della cantante per regalare quei fiori ai suoi fan e a tutti i fotografi che l’avevano aspettata.

Lady Gaga non manca mai di catturare l’interesse del pubblico al quale non resta altro che aspettare l’uscita nelle sale di House of Gucci per rimanere stupito ulteriormente dal suo fascino.