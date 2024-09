Lady Zielinski e la commovente lettera alla città di Napoli: “Piango ancora oggi, sono successe cose belle”

La moglie di Piotr Zielinski, Laura, ha voluto salutare tramite un commovente post su Instagram la città di Napoli che l’ha accolta per otto lunghi anni. In azzurro, suo marito, ha vinto anche uno Scudetto, il terzo in quasi cento anni di storia, e per questo sarà sempre ricordato.

Questo il messaggio presente sui social, una lettera commovente che fa capire come la città partenopea gli sia rimasta nel cuore: “Vorrei ringraziarti di tutto. Chi mi conosce sa che amo davvero questa città e la scelgo sempre, ma amo di più mio marito e sostengo le sue scelte”.

“Ho pianto qui 8 anni fa quando sono venuta per la prima volta e piango ancora oggi. Qui ci sono successe solo cose belle. Qui resta casa nostra e verrò a trovarla ogni volta che potrò. Grazie”.

PIOTR ZIELINSKI UN PEZZO DELLA STORIA DELLA SSC NAPOLI: ORA LA DECISIONE DI LASCIARE NAPOLI E TRASFERIRSI ALL’INTER DOPO OTTO LUNGHI ANNI CON LA MAGLIA PARTENOPEA

Zielinski, appena può, non perde l’occasione di ritornare in Campania e, con sua moglie, l’ha fatto nei giorni scorsi in occasione della pausa per le Nazionali. Come Mertens ed altri calciatori che hanno vestito la maglia azzurra, l’addio è solo alla squadra ma non alla città.