L’ag. di Hysaj: “Abbiamo tante soluzioni, credo che andrà in un club che giocherà la Champions”

L’agente di Elseid Hysaj ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del suo assistito. Il contratto del calciatore è infatti in scadenza il prossimo giugno e al termine della stagione andrà via dalla città partenopea.

“Nel calcio ci sono le bandiere nel senso che se il Napoli ieri vinceva Gattuso aveva fatto una grande mossa a metterlo a sinistra“.

“Invece ha perso e quindi hanno da dire che magari lui ha giocato a sinistra. Lui ha fatto una grandissima gara contro il Milan e giocò a sinistra, quindi bisogna fare pace col cervello“.

Hysaj è ormai diventato un punto di riferimento per la squadra e nonostante ciò non è riuscito a trovare un accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis.

L’agente ha infine concluso: “Credo che andrà in un club che giocherà la Champions, ma non per forza. Abbiamo tante soluzioni che stiamo valutando, manca ancora tanto e quindi è prematuro“.