L’agente dell’attaccante del Parma Dennis Man rivela l’interesse di Mourinho per lui

La Roma avrebbe fatto un tentativo per Dennis Man durante il mercato estivo, ma si è fermata per via del fairplay finanziario imposto dalla UEFA

L’agente dell’attaccante del Parma Dennis Man – Giovanni Becali – ha rivelato il passato interesse della Roma per il suo assistito. In un’intervista rilasciata a Orange Sport, Becali ha raccontato come Mourinho avesse indicato Man come potenziale acquisto per i giallorossi.

Tuttavia, i problemi legati al Fair Play Finanziario della Roma e il mancato ritorno del Parma in Serie A hanno fatto saltare i colloqui tra l’entourage di Man e Mourinho. “Mourinho sa tutto del calcio rumeno. Avrebbe potuto avere un giocatore rumeno alla Roma, ma purtroppo il club ha dovuto rispettare le limitazioni del FFP e non ha potuto acquistarlo. Mou ha pensato a Dennis Man, ma il Parma era in Serie B. Se il club fosse stato promosso anche grazie al suo aiuto, Man sarebbe passato alla Roma”.

Problemi in attacco passati?

Mourinho nelle ultime settimane ha un po’ giocato sul problema attaccanti avuto alla Roma. Ecco alcune delle sue dichiarazioni prima dello Sheriff: “Non voglio dire chi gioca domani, di sicuro gioca Karsdorp, e senza Smalling il nostro quarto difensore è Celik. Giocheranno Mancini-Llorente-N’Dicka. Se vuoi sapere quali attaccanti giocano io non te lo dico, ma filosoficamente preferisco giocare con una seconda punta ed un centravanti. Questa è una stagione diversa rispetto a quella della stagione scorsa, io continuerò a dire sempre che la finale di Budapest non l’abbiamo persa, e lo dirò anche dopo che avrò concluso la mia carriera. Questa è una competizione nuova, ripartiamo da zero, e il nostro obiettivo è qualificarsi per la prossima fase. Se gioca Svilar? Si, domani gioca”.