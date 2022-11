L’Agente di Elmas: “Non è il sostituto di nessuno”

Il Napoli continua la sua cavalcata in Serie A a suon di vittorie. La squadra allenata da mister Luciano Spalletti ieri ha vinto un’altra partita domando l’Empoli allo stadio Diego Armando Maradona. Tra i diversi volti che si stanno ritagliando spazio in questa squadra vincente c’è sicuramente quello di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, pur non essendo un titolare fisso, è uno dei primi uomini a subentrare.

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto George Gardi, il procuratore di Elmas. Ecco le sue parole: “La rosa del Napoli è tra le prime in Europa sia per qualità degli interpreti che per il gioco che esprime. Il calcio è cambiato molto con le 5 sostituzioni: i giocatori di movimento entrano e spesso decidono le partite per cui i sostituti talvolta diventano più importanti dei titolari.

Elmas ha una forte personalità ed è normale che voglia sempre essere titolare, ma questa grinta riesce a metterla in campo sempre, sia che giochi dal 1′ minuto che a partita in corsa. Elmas non è il sostituto di nessuno, è un protagonista del Napoli.”

Ha poi concluso così: “Elmas e quella foto postata con la panchina? Il dato oggettivo è che Eljif non parte sempre titolare, ma spesso dalla panchina, ma la sua era solo una battuta. Elmas è un ragazzo molto ironico, non era una polemica sterile. Lui è molto ambizioso e vorrebbe sempre giocare titolare, ma non c’è nessuna polemica anzi Eljif è molto felice.”

Il centrocampista macedone è stato protagonista di due grandi prestazioni nelle ultime partite del Napoli. Contro l’Atalanta ha timbrato il cartellino con il gol vittoria mentre ad Empoli è subentrato ed è stato subito protagonista con le sue giocate. Ora testa all’Udinese, ultima partita prima della sosta mondiali.