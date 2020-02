L’agente di Hysaj è fiducioso: rinnovo in arrivo

Tra i vari casi di rinnovi di contratto problematici in casa Napoli, ce n’è uno che forse si sta avviando verso la chiusura. Se le trattative per i rinnovi di Mertens e Callejón (ormai già quasi con un piede fuori dal San Paolo) in scadenza a giugno così come quelli di Allan, Milik e Zielinski in scadenza nel 2021 sono abbastanza arenate, le contrattazioni tra Elseid Hysaj e la dirigenza partenopea continuano incessantemente per cercare di arrivare a un accordo come confermato dal suo agente.

Il suo Procuratore Mario Giuffredi (che tra l’altro segue anche gli affari dell’altro terzino Mario Rui) è stato intervistato da TuttoMercatoWeb e ha rilevato importanti dettagli circa lo stato delle trattative tra il suo assistito e il Napoli. Secondo quanto da lui dichiarato, entro il prossimo mese dovrebbe arrivare la fatidica fumata bianca.

Giuffredi ha inoltre confermato che le trattative con il Napoli sono in corso e che quindi ci sono buone possibilità di chiudere l’accordo per il rinnovo che dovrebbe legare l’albanese al Napoli almeno fino al 2022.

Con i rientri in difesa, Hysaj ha perso il posto da titolare perché Gattuso stava schierando Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce, ma con gli impegni in Coppa Italia in Champions League, sarà inevitabile un po’ di turnover e a quel punto Elseid sarà una pedina preziosa di ricambio.