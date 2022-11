L’agente di Mbeumo strizza l’occhio al Napoli

Il Napoli in questa prima parte di stagione ha impressionato un pò tutti grazie ad ottime prestazioni. La squadra di Luciano Spalletti è prima in campionato, a +8 dal Milan che è posizionata al secondo posto in classifica. Negli ultimi giorni sono arrivati gli apprezzamenti anche da Frederic Guerra, agente di Bryan Mbeumo, esterno offensivo del Brentford che vede bene il suo assistito nella formazione partenopea.

Ecco le parole di Frederic Guerra che è intervenuto ai microfoni di “Calcio Napoli 24 Live”: “Il campionato italiano lo seguo molto, ho Dia alla Salernitana che sta facendo molto bene. Gli fa piacere giocare in Serie A, sopratutto fa piacere vedere il Napoli giocare così bene perché sono tifoso napoletano.”

Ecco le sue parole sul suo assistito, il camerunese Bryan Mbeumo: “Lui è una persona sana, che non fa rumore e pratica una vita tranquilla quasi come un monaco. Non gli piace uscire, si allena e torna a casa restando applicato al suo mestiere. Lui deve migliorare nella finalizzazione sotto porta, ma al Brentford non ha molte occasioni perché producono pochino in attacco, però fisicamente resta un animale perché è fortissimo.”

L’agente francese lo immagina anche bene in Italia e un possibile adattamento in Serie A lo commenta così : “Può tranquillamente giocarci, perché ha fisico e velocità negli ultimi trenta metri. Ha intensità e per l’Italia andrebbe benissimo.”

Ha poi concluso la sua intervista con l’idea di un possibile trasferimento per Mbeumo: “Il Brentford non ha bisogno di soldi, abbiamo un accordo con loro che per farlo uscire deve arrivare un’offerta congrua. E’ seguito anche da altri club inglesi, più o meno lo valutano 30 milioni. A Napoli lo vedrei bene, farebbe bene ovunque perché è un calciatore forte”