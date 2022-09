L’agente di Politano: “E’ scattato qualcosa”

L’agente di Politano, Mario Giuffredi, ha rilasciato un’intervista nel programma “Radio Goal” ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Giuffredi ha evidenziato la crescita esponenziale del giocatore che attualmente sta giocando al massimo. Ha dichiarato che è cambiato qualcosa nella sua testa dopo i vari colloqui fatti con Spalletti. A Luglio Politano poteva essere un possibile partente mentre ora sta strascinando il Napoli ai vertici della classifica con le sue ottime prestazioni.

Ecco alcuni estratti delle parole dell’agente: “Il rigore calciato ieri da Politano è l’ennesima dimostrazione di coraggio e personalità di questo ragazzo. Ha segnato in entrambi i casi nonostante fossero due palloni molto pesanti.”

“Lavoro difensivo? Quando dico che non sa neanche lui quanto è forte mi riferisco anche a questo, perché è tra gli esterni più completi di tutta la Serie A. Nelle ultime due partite ha dimostrato proprio di essere completo, aiutando anche Di Lorenzo a non soffrire più del dovuto.”

“Infortunio? E’ uscito per un problema alla caviglia, oggi ci saranno ulteriori aggiornamenti con con le visite che farà in nazionale.” Matteo Politano, quindi, è fresco anche di convocazione in nazionale, dovrà disputare le partite con Ungheria ed Inghilterra in Nations League. A causa dell’infortunio di Domenico Berardi, molto probabilmente, potremmo vederlo anche giocare titolare.

Politano si è riuscito a ritagliare in questa primissima parte di stagione un ruolo importante, complici anche le condizioni di Hirving Lozano. Nelle ultime due partite ha segnato due rigori decisivi, il primo a Glasgow ed il secondo a Milano, dando grande prova di maturità e coraggio. Ora non ci resta che fargli un grande in bocca al lupo per la nazionale, nella speranza che la botta subita ieri sera non sia qualcosa di serio.