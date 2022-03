L’allarme della catena Conad: ritirato un prodotto “manomesso”

Non è ceramente iniziato nel migliore dei modi questo 2022: guerra, aumento dei prezzi di gas, luce, benzina e alimenti. Un vero colpo duro per i negozie e le catene alimentari e di distribuzioni. Il gruppo DAO-CONAD, oltre a tutto ciò che è stato elencato, ha subito un ennesimo contraccolpo, a causa di un insolito allarme. Vediamo cosa è stato comunicato e di cosa si tratta.

Il tutto è partito da un supermercato Conad di Pozza di Fassa, in provincia di Trento. Questo ha dovuto emettere una comunicazione ufficiale per mettere al corrente i propri clienti di una non proprio piacevole situazione avvenuta, di fatto tra gli scaffali di quello specifico punto vendita. Il motivo è stato il divieto di consumare vasetti di marmellata di un noto marchio, e di restituirlo al punto vendita per sostituirlo. Il sospetto è quello di una possibile manomissione di alcuni vasetti.

La risposta del gruppo Conad è stato immediato, con il seguenete avviso ai cittadini, partito dallo stesso centro commerciale di Fassa: “Chiunque avesse acquistato marmellata a marchio Zuegg di qualsiasi gusto e grammatura nelle ultime 48 ore è pregato di NON consumarlo e di restituirlo al punto vendita per la sostituzione”.

Sulla caso è intervenuta la magistratura e, per quello che è trapelato finora, le marmellate Zuegg esposte recentemente sugli scaffali di questi market devono essere ritirate dal mercato in via precauzionale perché c’è il sospetto che un singolo vasetto possa essere stato manomesso da qualcuno. La segnalazione relativa ad una manomissione di alcuni vasetti di marmellata è arrivata dalla stessa azienda Zuegg che ha immediatamente sporto denuncia alle Autorità competenti.



Il sito TgTrento approfondisce la segnalazione ricevuta dall’azienda veronese,in cui “in un video inviato a Dao, infatti, una persona avrebbe minacciato di aver introdotto una sostanza tossica in uno dei barattoli. Per precauzione dunque tutti i vasetti venduti negli ultimi due giorni, solo nei supermercati locali Conad (non Gruppo Poli, Sait etc..) vengono ritirati e sostituiti.” L’azienda multinazionale poi, esclude che la manomissione sia avvenuta durante le fasi di produzione e distribuzione e che riguardi specifici lotti. Zuegg si dichiara parte lesa al pari dei consumatori e sta agendo in linea con le Autorità competenti per risolvere la spinosa questione. I cittadini possono contattare il numero verde 800 552970 per ricevere le informazioni del caso.