L’allarme dell’intermediario Luigi Perna: “Bisogna valorizzare i giovani”

L’urlo dell’intermediario Luigi Perna per un calcio più produttivo e la valorizzazione dei giovani. Il calcio deve partire dai giovani ed essere in grado di valorizzarli: questa è la sua vera filosofia.

Dopo una carriera sempre in crescita, l’intermediario è nella scuderia ECP Consulting Football Pro, un’agenzia specializzata proprio nella ricerca di giovani talenti.

Assieme ai suoi collaboratori di fiducia stanno ampliando un progetto importante e innovativo, tanto da scovare dei calciatori veramente interessanti.

Perna ha già scovato diversi talenti come Mattia Bozzato, classe 2011, autore di oltre 40 goal tutti su azione nell’ultimo campionato di categoria con il Venezia. Dotato di grandi capacità tecniche, caratteriali. Intelligente, altruista, determinato nella visione di gioco periferica, buona facilità di calcio che permette l’abilità nello stretto e soprattutto è in grado di affrontare grandi manovre d’attacco.

Non è il primo talento scovato da Perna, anzi, c’è un altro pezzo pregiato scovato dal nulla.

Si chiama Francesco Chinese classe 2009 attualmente in forza alla scuola calcio Madrigal Academy dopo che lo stesso Perna lo aveva messo alla prova con uno stage molto importante per visionarlo meglio da vicino a Mugnano di Napoli nel mese di Luglio 2022.

Uno stage ricco di soddisfazioni laddove l’intermediario lo fece esordire contro ragazzi di categoria superiore. Fu un successo e il ragazzo dimostrò di essere in grado di affrontare senza paura un qualcosa che non aveva mai fatto prima. Subito dopo Luigi Perna decide assieme a un suo collaboratore di portarlo in visione a Bergamo: Chinese non delude le attese ed è autore di una buona prestazione, segnando due bei goal su azione. Una vera e propria scommessa fatta dallo stesso intermediario, fin subito convinto delle potenzialità del piccolo classe 2009.

Molto intelligente, determinato con tanta voglia di crescere professionalmente. Bravo nelle manovre con tanti passaggi e scambi con i suoi compagni di squadra, risultando spesso uno dei leader della sua squadra.

Il suo piede naturale e il destro ma si sta allenando a usare il sinistro con buoni risultati.

L’ultimo è Damiano Giranelli classe 2005 nativo di Roma: terzino destro ma all’occorrenza anche terzino sinistro. Nasce in una società blasonata come la Vigor Perconti.

Società importante per il gran flusso di giovani che svezza alle società professionistiche, e per la loro capacità di crescita giovanile tanto da vendere il classe 2005 a una società blasonata come la Lazio.

Giranelli è stato segnalato da una persona di fiducia di Perna. Nella stagione 2022 il ragazzo non viene impiegato molto per scelte tecniche dell’allenatore, tanto che il 4 Gennaio del nuovo anno Perna Luigi fa formulare un prestito secco di sei mesi con l’opzione di rinnovo o acquisizione con la società Olbia, in serie C, per dare spazio al ragazzo di mettersi in luce e mostrare le sue vere qualità.

Perna ai nostri microfoni ha dichiarato che ”i ragazzi devono crescere con calma, essere valorizzati per la loro capacità meritocratiche. Sono sicuro che questi ragazzi faranno tanto e sicuramente ne sentirete parlare molto presto, sperando di arricchire le loro esperienze e professionalità con società dove investono realmente nei settori giovanili in maniera seria e affidabile”