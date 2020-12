Lamptey, Anjorin e Verón: tre talenti al centro di trattive. Ne parliamo con l’intermediario Perna

Visionare talenti è un’arte, Luigi Perna dell’agenzia Razon Sports – GM PRO Sports Management, è sempre pronto a fare fortune nell’osservare e mettersi in contatto con nuovi talenti nel Global Market. Promesse da custodire ai club più importanti d’Europa e dell’Asia.

Secondo alcuni rumors internazionali, Perna assieme ai suoi soci (ovvero) Mazzanti, Scogliamiglio, Vaz & Martinez, sarebbero pronti ad affrontare nuove soluzioni per il tanto atteso mercato estivo).

Luigi Perna è uno dei Pilastri emergenti nel Calcio, ove con le sue intermediazioni importanti ha avuto ancora una volta l’occhio mirato nell’osservare talenti nel calcio internazionale.

Ecco, in anteprima, i calciatori che Perna visiona molto attentamente:

Tariq Lamptey, terzino destro in forza alla società Professionistica inglese Brighton. Un classe 2000, distinto come uno dei più promettenti giovani in quel ruolo, tanto da essere impiegato in diversi ruoli, diventando un vero e proprio jolly della fascia destra quando era al Chelsea. Parliamo un giovane, laddove può giocare terzino destro dà il meglio di sé, centrocampista di fascia destra e a volte anche come ala destra d’attacco. Ragazzo molto agile, veloce, intelligente e soprattutto molto astuto, privilegiando la fase offensiva sulla sua corsia di competenza, un appoggio di costante sviluppo della manovra della sua squadra. Instancabile e tenace con buonissima tecnica di base e una notevole abilità nei cross, tanto da mettere ogni anno un discreto numero di assist. Reattivo, esplosivo, dotato di un ottimo dribbling in corsa sfruttando uno stile di gioco molto intenso e sempre vivo nel gioco la sua super velocità. Fisico brevilineo, resiste bene ai contrasti, avendo una corporatura massiccia. Perna ovviamente ci racconta che Tariq è atleticamente esuberante, dinamico, fortissima personalità non teme le pressioni esterne. Tra i suoi punti di forza ci sono tecnica, personalità, reattività, velocità, dribbling in corsa e cross.

Il secondo nome che Perna ci racconta è quello del classe 2001 in forza alla società di Frank Lampard, ovvero Faustino Rasheed Anjorin. Ruolo di trequartista, mezzala di sinistra e destra. Il ragazzo, alto 1.86 centimetri, piede preferito destro è talentuoso ed è di grandissima prospettiva. Ha già vinto diversi trofei come la FA Youth Cup e la Youth League.

Dotato di una buona visione di gioco, possiede capacità balistiche esplosive abbinate a un passo abbastanza veloce e rapido. Struttura fisica possente, nei contrasti protegge bene la sfera e anche disimpegnarsi bene quando è spalle alla porta. Decisivo sia in fase di finalizzazione che nei suoi tiri potenti, grandi facilità di inserimenti improvvisi sia in assistenza che in progressione. Insomma, il classe 2001 è un vero fiore all’occhiello. Riesce a smistare il gioco con tanta precisione, nonostante il suo fisico potente, e sa disimpegnarsi anche in spazi stretti con una notevole abilità e conduzione della palla. Forte nel gioco aereo, la prestanza fisica è uno dei suoi punti ù, sicuramente uno dei leader in assoluto nella squadra di Lampard.

Perna spiega che il giovane somiglia molto a Dele Alli del Tottenham. Punti di forza? Tecnica, intelligenza, visione di gioco, progressione con la palla al piede, controllo di palla, dribbling, fisicità, gioco aereo, assist, protezione con tanta professionalità e soprattutto astuto.

Terzo e ultimo nome quello fatto a noi dall’intermediario internazionale Perna è quello di un Top One del calcio Brasiliano, su cui sta puntando moltissimo per portarlo in Europa. Stiamo parlando di un vero e proprio talento, forse uno dei più forti in circolazione, sotto contratto con la società Professionistica Brasiliana Palmeiras: Gabriel Verón.

Classe 2002, alto 1.74 centimetri, ruolo di ala di attacco sinistro, calciatore di grandissime doti calcistiche, velocissimo, agilissimo, intelligentissimo con grande forza nel dribblare e saltare l’uomo con estrema facilità.

Perna racconta che Gabriel è uno dei calciatori che lo ha affascinato di più, proprio come è affascinato dell’altro brasiliano Kaio Jorge, con doti simili, giocate faraoniche e goleador per entrambi i brasiliani.

Verón ha segnato tantissimi gol con la maglia del Palmeiras, vincendo campionati statali, nazionali e tornei internazionali con prestazioni da mozzafiato. Nel precedente Torneo Sedamericano Under 15, persa in finale dal Brasile contro l’Argentina, sempre Verón era stato con Rainier uno dei migliori elementi della rosa verde oro: quest’ultimo è stato acquistato per circa 45 milioni di euro dal Real Madrid.

Anche Verón, spiega Perna, entrato nelle grazie degli osservatori del Real Madrid come quella del Paris Saint Germain e Barcellona, rimasti affascinati e folgorato della tecnica del calciatore brasiliano.

Perna ci ha svelato che il Manchester City e il Liverpool nutrono grande ammirazione per questo ragazzo, tanto che sarebbero pronti a discutere per il cartellino del calciatore con il Palmeiras. Società ostica che l’intermediario conosce molto bene, poiché segue altri 5 calciatori di talento. Sicuramente il Real Madrid vorrebbe portare il brasiliano in Spagna. Qui incontrerà i suoi amici Vinicius e Rodrygo.

Gabriel è principalmente un’alta sinistra ma può comodamente giocare anche sulla fascia opposta. Perna pensa che può giocare anche come seconda punta proprio perché è velocissimo quando accelera palla al piede, diventando imprendibile per gli avversari che lo inseguono, soprattutto bravissimo nel dribbling, sia negli spazi stretti che larghi.

Fisicamente brevilineo, ha bisogno di irrobustire ulteriormente la sua struttura fisica. Ma lui già promette il massimo impegno in tal senso.

Ovviamente i suoi punti di forza sono tanti, alcuni riconducibili tanto a Ezequiel Lavezzi come tantissima velocità, personalità, capacità balistiche, smarcamento, dribbling e imprevedibilità.

Abbiamo così posto delle domande al giovane Intermediario Perna, che risponde:

Luigi, è un grande piacere averti qui con noi, sei sempre attivo sul mercato e soprattutto hai un occhio importante per i grandi talenti, cosa puoi dirci di più?

Innanzitutto ti ringrazio tanto, mi fa sempre piacere interloquire con i professionisti come voi.

Beh, che dire, preciso che il mio lavoro è così importante che avvolte mi preoccupa per le ore e ore che guardo e riguardo ogni giorno tutto ciò che riguarda questi talenti. Monitorarli h24, non è semplice, ma ovviamente c’è un lungo lavoro alle spalle, e tanta passione e amore per questo lavoro.

Cosa dobbiamo aspettarci da te, assieme ai tuoi soci?

Raffaele in verità, non è semplice fare ciò che stiamo facendo, tutti posso ingrandirsi con la bocca e altro, ma posso assicurarti che monitorare ogni momento, minuto, secondo ogni calciatore e un qualcosa di importante ma stancante. Quindi io posso dirti con tantissima sincerità e umiltà che le sorprese arrivano sempre in momenti inaspettati, soprattutto avendo questo lavoro nel sangue.

Giustissimo, allora ti chiediamo, con quali club sei in contatto per questi talenti così importanti?

Ti rispondo con estrema soddisfazione e sincerità, domanda che mi stuzzica molto, ci sono 6 società con cui stiamo in contatto, anche tramite alcuni nostri collaboratori seri e professionali. Passo dopo passo riusciremo sicuramente a trovare ciò che può essere interessante per questi gioielli.

Il mio piacere e vederli esplodere in campionati più competitivi e più difficili come la Premier League, BBVA, Bundesliga e perché no anche in Italia.

Luigi ti ringraziamo per le tue delucidazioni, ti auguriamo un buon fine anno e un’ottimo inizio anno a te e i tuoi soci!

Raffaele, grandissima stima e rispetto nei tuoi confronti, contraccambio a te e famiglia, grazie, buon fine e buon inizio anno nuovo!