Lanciano: evade dai domiciliari e si schianta col monopattino contro un’auto

Agli arresti ai domiciliari ad Atessa, un 38enne si è concesso una “gita fuori porta” a Lanciano, in provincia di Chieti. Dopo aver evaso i domiciliari, l’uomo si è schiantato in monopattino contro un’auto.

SI SCHIANTA COL MONOPATTINO – Ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, l’uomo stava percorrendo via Per Fossacesia a bordo di un monopattino. Una volta raggiunta la rotonda, il 38enne ha imboccato la rampa a destra per immettersi in viale Sant’Antonio ed è lì che è avvenuto il piccolo incidente. L’uomo si è infatti scontrato contro una Fiat 500.

Prontamente allertati i soccorsi, il 118 è presto giunto sul posto. Nonostante fosse ferito, l’uomo ha mostrato reticenza nel fornire le sue generalità e a farsi portare nel Pronto Soccorso più vicino. Questo comportamento ha ovviamente insospettito i carabinieri, presenti sul luogo dello scontro per una prima ricostruzione.

Dai successivi accertamenti da parte degli agenti, è risultato che il 38enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ad Atessa e colpito da un foglio di via da Lanciano, motivo per cui non avrebbe dovuto trovarsi in alcun modo nella città frentana.

Accompagnato in ospedale, è stato piantonato dalle forze dell’ordine. Nonostante le violazioni delle misure cautelari e le false dichiarazioni fornite ai carabinieri, per lui non è scattato l’arresto.