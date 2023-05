L’aneddoto su Kvaratskhelia

Il Napoli quest’anno ha disputato una stagione strepitosa. I partenopei sono ad un passo dalla vittoria del loro terzo scudetto. Tutta la rosa è stata compatta per far si che questo sogno possa diventare realtà. Tra i tanti protagonisti della scalata fenomenale degli azzurri c’è sicuramente Kvicha Kvaratskhelia. Il numero 77 è arrivato per sostituire Lorenzo Insigne tra lo stupore di molti ed invece ha dimostrato di essere un vero e proprio fenomeno.

Giuntoli e De Laurentiis hanno costruito una squadra eccezionalmente forte e ben equilibrata in ogni reparto. Nella scorsa estate sono arrivati calciatori che il club azzurro stava seguendo da diversi anni. Uno di questi è sicuramente Kvaratskhelia che era sotto la lente d’ingrandimento della società partenopea già dal 2019. Giocatore che il Napoli voleva acquistare già nel 2021, ma il costo era vicino ai 30 milioni di euro.

Il georgiano è esploso al Rubin Kazan. Poi con lo scoppio della guerra in Ucraina, l’attaccante approfittò delle regole straordinarie stabilite dalla Fifa per rescindere il contratto. La famiglia avrebbe ricevuto persino minacce ed il ragazzo decide di andare alla Dinamo Batumi. Con la squadra georgiana però resta davvero poco perché il Napoli lo vuole a tutti i costi.

Giuntoli era in agguato, capisce che era il momento: “Pres, per 10 milioni ce lo danno”. De Laurentiis si fida, dà carta bianca giustamente ed arriva la firma di un quinquennale da 1,5 milioni. Questa è la prima pietra per lo scudetto. A riferirlo è Il Mattino. Poi, il secondo colpo, con la partenza di Koulibaly ecco che arriva Kim dal Fenerbahce ed il nuovo Napoli prende forma.

Osimhen per tutta la stagione è il pilastro dell’attacco partenopeo. Segna e fa segnare. Si trova alla perfezione con il georgiano Kvara. Sono, senza ombra di dubbio, la migliore coppia di attaccanti della Serie A. E, si spera, che questo Napoli continuerà a brillare ed a far sognare i tifosi.