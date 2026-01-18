Lang al Galatasaray, il Napoli prova il grande colpo in attacco: nel mirino un top player della Serie A

Il Napoli guarda avanti e pianifica il futuro del proprio attacco. Dopo l’addio di Noa Lang, il club azzurro è chiamato a individuare un degno successore capace di alzare il livello qualitativo della rosa e, soprattutto, di soddisfare le richieste di Antonio Conte. Il desiderio della società partenopea è chiaro: mettere a disposizione del nuovo allenatore un grande attaccante, in grado di fare la differenza sin da subito e di diventare un punto di riferimento del progetto tecnico.

In queste ore, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, spicca quello di Ademola Lookman. L’esterno offensivo dell’Atalanta, protagonista di stagioni di alto livello in Serie A e in campo europeo, rappresenta un profilo che piace molto per caratteristiche tecniche, duttilità e capacità realizzativa. Il club bergamasco, però, non sembra intenzionato a fare sconti: la valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra importante ma considerata congrua per un calciatore nel pieno della sua maturità calcistica.

Dal punto di vista economico, il Napoli potrebbe avere margini di manovra interessanti. Le cessioni di Lucca in Premier League e di Noa Lang al Galatasaray garantirebbero infatti liquidità futura e, soprattutto, spazio salariale. Un fattore non secondario, che consentirebbe al club di offrire a Lookman uno stipendio importante.

L’eventuale arrivo del nigeriano rappresenterebbe un segnale forte: la volontà del Napoli di tornare subito competitivo, affidandosi a un attaccante abituato a grandi palcoscenici e perfettamente in linea con il calcio intenso e verticale di Conte. Al momento si tratta ancora di ipotesi di mercato, ma la sensazione è che il mercato azzurro stia entrando nel vivo.