Lang e non solo: altri due giocatori hanno impressionato Conte

Nonostante un avvio non propriamente idilliaco nel loro rapporto, Antonio Conte e Noa Lang ora sembrano viaggiare su binari simili. L’olandese ha impressionato il tecnico salentino, così come altri due suoi compagni di squadra

Emergenza rientrata

A Castel Volturno sembra essere totalmente rientrata l’emergenza Noa Lang. Dopo le dichiarazioni a seguito della sconfitta contro il suo passato, il PSV Eindhoven, l’olandese stava lentamente finendo in un circolo di negatività da parte dei tifosi e delle voci insistenti all’interno dell’ambiente.

Antonio Conte ha deciso di dargli più spazio e adesso sembra essere soddisfatto del rendimento dell’esterno. Infatti, il tecnico salentino sarebbe sorpreso da lui. Ricordiamo che la scorsa estate Antonio Conte premeva affinché la società comprasse Dan Ndoye, con Noa Lang che era subentrato successivamente come trattativa effettiva.

Altri due hanno impressionato Conte

Non solo, ci sono altri due giocatori che stanno lasciando piacevolmente sorpreso il tecnico leccese. Sono Gutierrez ed Elmas, due che stanno dimostrando di potersi ritagliare ben più di uno spazio all’interno di questa rosa. Infatti, il giovane spagnolo sta stupendo il suo allenatore nonostante qualche acciacco fisico di troppo nell’inizio della sua avventura. Elmas lo si conosceva, ma Antonio Conte è rimasto molto sorpreso dalla voglia e dalla dedizione messe in campo dal macedone.