Lang ha detto sì al Galatasaray: trattativa in dirittura di arrivo

Il futuro di Noa Lang sembra sempre più lontano da Napoli. L’esterno offensivo ha infatti accettato la proposta del Galatasaray e ora si attende solo il via libera definitivo del club azzurro per chiudere l’operazione

Operazione vicina alla chiusura

La storia tra Noa Lang e il Napoli sembra ormai arrivata a un punto di svolta. L’esterno offensivo è sempre più vicino al trasferimento al Galatasaray e l’operazione potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Il giocatore ha già dato il suo consenso alla destinazione e ora manca soltanto il via libera definitivo del club azzurro per completare l’affare.

Il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito, accompagnato da un’opzione di riscatto a favore del club turco. Una soluzione che soddisfa entrambe le parti: il Galatasaray potrà valutare il rendimento del giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo, mentre il Napoli si garantisce la possibilità di incassare una cifra importante in futuro.

Cosa è andato storto?

Lang non è mai riuscito a trovare continuità in maglia azzurra. Tra scelte tecniche e concorrenza nel reparto offensivo, lo spazio a sua disposizione è stato limitato e questo ha inciso sul suo rendimento. Da qui la volontà di cambiare aria e di rilanciarsi in un campionato diverso, dove poter giocare con maggiore regolarità e fiducia.

Il Galatasaray ha mostrato fin da subito grande interesse, offrendo al calciatore un ruolo centrale nel progetto tecnico. In Turchia, Lang avrebbe la possibilità di essere protagonista sia in campionato che nelle competizioni europee, un aspetto che ha pesato molto nella sua decisione.