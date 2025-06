Lang-Napoli, il PSV alza il prezzo: affare a rischio?

Si fa rovente l’asse Napoli-Eindhoven, con il PSV che sembrava aver accettato i 25 milioni di euro proposti dai partenopei ma si ritrova ad aver alzato le pretese. Gli animi sembrano farsi tesi, con Noa Lang che starebbe spingendo pur di trasferirsi nel capoluogo campano

Una trattativa più complicata del previsto

Ve ne avevamo parlato, ma ora la trattativa non sembra più così in discesa come sembrava. Anzi, come nelle scorse finestre di mercato il PSV Eindhoven ha iniziato a creare qualche problema al club partenopeo, conscio di poter ricavare qualche soldo in più dalla cessione di Noa Lang.

Il calciatore olandese è un pallino di Antonio Conte da tempo e vorrebbe averlo per la prossima stagione. Sembrava si fosse trovata una quadra per la trattativa per circa 25 milioni di euro, ma le pretese economiche degli olandesi sarebbero aumentate secondo Fabrizio Romano. Infatti, secondo le ultime voci i soldi richiesti dal club olandese sarebbero 35 più il 10 % della futura rivendita del calciatore classe 99.

Trattativa difficile, ma non impossibile

Intanto Lang starebbe spingendo per trovare un accordo tra i club, conscio d’avere un’intesa per un quinquennale da circa 2.8 milioni di euro con i partenopei contando anche i bonus. Una trattativa che ora sembra diventare molto più difficile per gli azzurri, che dovranno cercare di limare la distanza con il club olandese.