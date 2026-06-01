Napoli, Conte non lo vedeva: ora un azzurro avrà la sua seconda opportunità?

Sarà sicuramente un’estate abbastanza movimentata per Noa Lang. L’esterno olandese tornerà al Napoli dopo l’esperienza in Turchia. Nonostante la stagione non proprio positiva, l’ex PSV è stato comunque convocato in nazionale olandese per disputare i prossimi mondiali.

La notizia ha fatto felicissimo anche il padre di Lang, il quale ha parlato ai microfoni del De Telegraaf. Nelle gerarchi olandesi, al momento Noa è dietro Cody Gakpo. L’attaccante del Liverpool sono anni che fa molto bene in nazionale.

Tuttavia, il papà di Lang non ne ha fatto un dramma: “Tutto parte dall’allenamento, lì si dimostra il proprio valore. Quando poi si presenta l’occasione di scendere in campo va colta senza tirarsi indietro”. Questo il riassunto delle parole del signor Jeffrey Lang. Per quanto riguarda invece il discorso Napoli, Lang senior ha precisato che suo figlio tornerà in azzurro e ha tutte le intenzioni di restarci: “Vuole affermarsi lì”.

Con l’addio di Antonio Conte lo scenario è quindi cambiato, Lang potrebbe finalmente avere la sua vera occasione in azzurro. Di tutto questo sarà felice anche il presidente De Laurentiis, conscio dell’importante investimento fatto appena la scorsa estate.