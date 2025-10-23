Lang non era la priorità: Antonio Conte avrebbe spinto per un altro giocatore

Noa Lang sta rischiando di diventare un vero e proprio caso. Il talento olandese rischia davvero di diventare una bomba all’interno dello spogliatoio partenopeo, con Antonio Conte che sembrerebbe avesse preferito prendere un altro giocatore al suo posto

Il rischio di un caso Lang

Come vi abbiamo evidenziato negli scorsi giorni, per ora non c’è il pericolo di un addio prematuro – finestra di gennaio – per Noa Lang, ma potrebbe esserci nel caso in cui il giocatore dovesse diventare un caso. Il talento olandese si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni, dove ha mostrato un po’ di malcontento per il suo scarso utilizzo.

“Devo accettarlo così com’è. Se parlo con l’allenatore? No, non molto spesso. Ci ho parlato una volta, ma ora stiamo parlando della partita, che è più rilevante”. Parole che sono state travisate, anche tanto molto probabilmente, ma che hanno comunque lasciato un certo senso di malcontento da parte dell’ex di serata.

Conte disinnesca, ma può andar via sul serio?

La possibilità che l’ex PSV Eindhoven vada via, se non verrà gestita bene la sua situazione, inizia ad assumere concretezza. Il fatto è: il Napoli vorrà privarsi a cuor leggero già a gennaio, rischiando una minusvalenza? Quasi sicuramente no, anche perché dopo un avvio così difficilmente qualcuno spenderà una cifra vicina ai 25 milioni di euro per l’olandese, specialmente nel mercato di gennaio. La possibilità, se dovesse esserci, è che il calciatore vada in prestito da qualche parte ma una destinazione ben specificata non è ancora stata fatta presente. Conte avrebbe voluto Dan Ndoye, lo sta dimostrando con lo scarso utilizzo dell’olandese in campo, ma qui la situazione potrebbe lasciarlo con un esterno effettivo in meno.